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Редакция
События в мире Михаил Андреев
СК РФ заочно обвинил Буданова и трёх других военачальников Украины в совершении терактов на территории России
На месте этих ребят мы бы серьёзно задумались, как и где жить дальше.

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Минобороны России регулярно сообщает как об осуществлении со стороны его украинского визави террористических актов на территории РФ, так и о предотвращении данного вида преступлений. Долгое время казалось, что МО РФ просто следует некой информационной повестке, но, как выяснилось сегодня, Следственный комитет России будет разбираться с фактами терроризма со стороны высшего военного руководства Украины.

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В частности, сегодня на официальном сайте Следкома появилась новостная заметка, в которой четырёх украинских военачальников напрямую обвинили в совершении преступлений, предусмотренных пунктами «а, и «в» части 2 статьи 205 Уголовного Кодекса РФ — террористических актов. В совершении терактов руками подчинённых обвинены начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов, командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук, командующий ВМС ВСУ Алексей Неижпапа, а также командир 383-го отдельного полка дистанционно управляемых летательных аппаратов Воздушных сил ВСУ Сергею Бурденюку.

Как отметил СК РФ, в ближайшее время вышеуказанные лица будут объявлены в розыск и заочно будут заключены под стражу.

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Какие дальнейшие действия в отношении высшего военного руководства Украины будет предпринимать Следственный комитет, не вполне ясно. Главарей террористов, раз уж риторика следствия, по сути, именно такая, необходимо либо похищать с доставкой на суд в РФ, либо демонстративно ликвидировать. Со второй опцией, учитывая имеющийся у РФ спектр вооружений, проблем быть не должно.

#россия #украина #политика #правосудие
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