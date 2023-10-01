Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден заявил, что нельзя допустить прекращения поддержки Украины со стороны США
Как хорошо, что проблема бездомных и безработных в США давно решена!

реклама

Хоть вчера в США и был принят бюджет правительства страны на ближайшие 45 дней без дополнительного финансирования Украины, но предельно очевидно, что свою «прокси» Вашингтон просто так уже не бросит: слишком много вложено, слишком много потеряно и слишком высока ставка в текущем геополитическом конфликте Запада с Россией, при том что никакой «отдачи» от этой катастрофы Запад не получает, а только наоборот — теряет всё больше и больше.

реклама

Попав в жернова бескомпромиссной риторики, американское политическое руководство не может пойти на попятную, поэтому сегодня президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины Соединёнными Штатами «ни при каких обстоятельствах» не должна прекратиться, и выразил надежду на то, что спикер Палаты представителей Конгресса США исполнит свои обещания касательно обеспечения украинских потребностей.

По словам Байдена, США «не отступят» и будут продолжать финансировать Киев, поскольку «подавляющее большинство законодателей» от обеих основных партий «выступают за поддержку Украины». За что выступают простые американцы, естественно, никого в США не волнует.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

И если перед нами не просто пустые слова, что вряд ли, то дальнейшее финансирование Украины будет лишь усугублять и без того страшную трагедию украинского народа. Исход текущего конфликта в любом случае будет один, вопрос лишь в сопутствующем ущербе, который вызван исключительно нежеланием Запада сбрасывать Киев с крючка. И ничего хорошего для Украины в этом нет.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

"Прямо в яблочко" - от высокоточных снарядов "Excalibur" и "Краснополь" до самонаводящихся пуль
10
SSD скоро подорожают – какой накопитель купить в конце 2023 года, ТОП-5 моделей
26
Станет ли металлический порошок новым революционным топливом
7
Midjourney сгенерировала кадры советской версии «Игры престолов»
1
Инструкция как включить Copilot AI в Windows 11
4
Фильм Gran Turismo - просто реклама PlayStation и Nissan
5
Выжимаю все соки из GeForce GT 730 и прохожу Cyberpunk 2077
39
Космический телескоп «Гайя» позволил оценить скорость движения звезд в Млечном Пути
2
Обзор и тест игры "Русы против Ящеров"
+
Обзор и тестирование монитора HIPER EasyView SB2707
4

Сейчас обсуждают

Апшеронский скакел
20:19
А чо ты до сих пор ссышь пойти на фронт
В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
Георгий Пряхин
20:18
Где побратима в "В трусах" потерял?
Глава Евродипломатии заявил, что ЕС будет продолжать и наращивать поддержку Украины независимо от США
Апшеронский скакел
20:18
Пусть дальше позорятся своим вооружением
Глава Евродипломатии заявил, что ЕС будет продолжать и наращивать поддержку Украины независимо от США
Георгий Пряхин
20:17
ЕС без США никто - страны импотенты, они даже пернуть в тазик без их разрешения не могут, Боррель вообще вонючий пиздабол и первый ворюга в Гейропе, сука откуда они там все такие недоделанные беруться...
Глава Евродипломатии заявил, что ЕС будет продолжать и наращивать поддержку Украины независимо от США
Апшеронский скакел
20:16
Смешно )))
Вашингтон попросил Киев 45 дней не допускать на Украине коррупционных скандалов
Иван Горыныч
20:16
... пока в Крыму мне насрать, а тута я здесь со Сталин, намедни засветили штаб КЧФ и Севморзавод и ты конечно рад.
В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
Александр Сомов
20:16
А если на дрон пзрк стингер прикрутят, тогда как быть?
Российский флот может вернуться к "забытой" советской тактике в борьбе с морскими дронами ВСУ
Апшеронский скакел
20:15
А сколько осталось в живых бриты не хотят рассказать?
В Британии заявили, что к концу 2023 года количество подготовленных ею украинских военных достигнет 50 тысяч
Саша
20:15
Бюджет на содержание Путина увеличится на 20%, это 12,79 млрд руб. Итого на деда за ближайшие три года потратят 74,7 млрд руб — именно такую сумму на «функционирование» президента заложило правительс...
Курс рубля – динамика за 2023 год и прогноз на будущее
Гер Краузе
20:15
Согласен, амер хохла по полной заправил. Так и запишем: хохлы глотают у амеров по полной. Ты рад?
В США резко подорожали бензин и дизель на фоне запрета России на экспорт топлива
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем