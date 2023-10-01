Как хорошо, что проблема бездомных и безработных в США давно решена!

Хоть вчера в США и был принят бюджет правительства страны на ближайшие 45 дней без дополнительного финансирования Украины, но предельно очевидно, что свою «прокси» Вашингтон просто так уже не бросит: слишком много вложено, слишком много потеряно и слишком высока ставка в текущем геополитическом конфликте Запада с Россией, при том что никакой «отдачи» от этой катастрофы Запад не получает, а только наоборот — теряет всё больше и больше.

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Попав в жернова бескомпромиссной риторики, американское политическое руководство не может пойти на попятную, поэтому сегодня президент США Джо Байден заявил, что поддержка Украины Соединёнными Штатами «ни при каких обстоятельствах» не должна прекратиться, и выразил надежду на то, что спикер Палаты представителей Конгресса США исполнит свои обещания касательно обеспечения украинских потребностей.

По словам Байдена, США «не отступят» и будут продолжать финансировать Киев, поскольку «подавляющее большинство законодателей» от обеих основных партий «выступают за поддержку Украины». За что выступают простые американцы, естественно, никого в США не волнует.

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И если перед нами не просто пустые слова, что вряд ли, то дальнейшее финансирование Украины будет лишь усугублять и без того страшную трагедию украинского народа. Исход текущего конфликта в любом случае будет один, вопрос лишь в сопутствующем ущербе, который вызван исключительно нежеланием Запада сбрасывать Киев с крючка. И ничего хорошего для Украины в этом нет.