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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Евродипломатии заявил, что ЕС будет продолжать и наращивать поддержку Украины независимо от США
Каков наглец.

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Как известно, вчера в США приняли бюджет правительства на ближайшие 45 дней, в котором отсутствуют пункты дополнительных трат на содержание Украины. И хотя предельно очевидно, что Вашингтон бросать Киев не собирается, поскольку слишком уж это оказался удобный инструмент для мнимого ослабления России, но сигнал Украине подаётся предельно чёткий.

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Тем не менее, в Евросоюзе заседают ещё более оторванные от реальности личности, которые готовы и дальше сжигать свой «цветущий сад» ради заокеанских политических интересов. В частности, сегодня глава так называемой Евродипломатии Жозеп Боррель, отличающийся крайней степенью нетерпимости к России, заявил, что Евросоюз будет продолжать оказывать Украине поддержку и даже наращивать её независимо от происходящих в США событий. Таким образом Боррель пытается

А чтобы не быть голословным, Боррель напомнил, что только за 2022 год ЕС обеспечил Украину «помощью» на сумму в 80 миллиардов евро.

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На сегодняшний день ни для кого не является секретом, что Украина полностью находится на западном содержании: как даже изображающее из себя независимое государство она уже не существует. По этой причине в Киеве как огня боятся того, что рано или поздно Запад от Украины отвернётся, решив наконец-то сосредоточиться на внутренних проблемах, которые от этого противостояния с «остальным миром» будут только множиться если не в геометрической, то в арифметической прогрессии — точно.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #евросоюз
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