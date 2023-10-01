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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Британский премьер исключил отправку на Украину солдат для участия в боевых действиях
Будет велено — отправишь, никуда не денешься.

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На протяжении семи лет после провала ВСУ на Донбассе, итогом которого стало так никогда и не выполненные Киевом Минские соглашения, и перед началом специальной военной операции вооружённые силы Украины активно муштровались западными специалистами и инструкторами. К чему это всё привело, мы можем наблюдать ежедневно: к тотальному падению авторитета НАТО в целом и его главных «ястребах» в лице США и Британии в частности. Тем не менее, в Лондоне в свою мощь и непогрешимость ещё верят, поэтому делают вид, что отправка британских солдат хоть и может каким-то образом изменить ситуацию на поле боя, но делать этого в Британии не станут.

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По крайней мере, о том, что вопрос отправки солдат на Украину для участия в боевых действиях не может даже подниматься, заявил сегодня британский премьер-министр Риши Сунак. Вместо этого Сунак вновь предложил услуги британской армии в качестве инструкторов для ВСУ, добавив при этом, что даже этот процесс находится в плоскости тех, что отнесены в долгосрочную перспективу.

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Таким образом, премьер Сунак развеял поднятые британской прессой слухи о том, что ограниченный контингент британских войск может быть размещён на Украине.

#россия #украина #политика #боевые действия #великобритания #британия #англия
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