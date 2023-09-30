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Редакция
События в мире Игнатий Колыско
Российский бюджет в будущем году должен получить 850 миллиардов рублей разовых «прочих» доходов
Есть и другая интересная информация.

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У власти РФ в планах есть разовое поступление «прочих неналоговых» доходов в госбюджет в размере 850 миллиардов рублей, что составляет приблизительно 2,4 % общих запланированных доходов. Данная информация появилась в материалах к проекту федерального бюджета на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов. По данным российских СМИ, в госбюджет должна поступить часть остатков с принадлежащего управлению Федерального казначейства по Тульской области счёта, на котором сосредотачиваются денежные средства от Единого налогового платежа.

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Все остатки средств единого налогового платежа, рассчитанные по особой формуле, будут зачислены в прочие неналоговые доходы федерального бюджета. В проекте госбюджета по этому поводу говорится следующее: «Часть остатка средств единого налогового платежа, рассчитанная как остаток средств единого налогового платежа на 1 августа 2024 года, уменьшенный на 300 миллиардов рублей, подлежит отражению в составе прочих неналоговых доходов федерального бюджета».

Всем заинтересованным нашим читателям мы также даём справку: с начала 2023 года все налоговые платежи приходят на отдельный казначейский счёт, созданный после введения института Единого налогового счёта.

По данным правительственного законопроекта, расходы федерального бюджета в следующем году запланированы на уровне 36,6 трлн руб., в 2025 году — 34,4 трлн, в 2026-м — 35,6 трлн руб. На оборону в 2024 году направят 10,8 трлн руб. Проект бюджета на 2024–2026 годы правительство одобрило неделю назад — 22 сентября. Бюджет следующего года сверстан с дефицитом 0,9 % ВВП.

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Также интересно, что относительно показателей действующего закона о бюджете на 2023–2025 годы, доходы и расходы в следующем году вырастут значительно: в законе предполагалось, что поступления составят 27,2 трлн, траты — 29,4 трлн руб.

#экономика
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