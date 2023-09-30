Вот тогда-то по нему и прилетит пачка «Искандеров». Раньше нет смысла.

Разговоры о том, что на Украине будет возведён завод по производству турецких дронов Bayraktar, стали появляться ещё в прошлом году, когда на эти самые беспилотники возлагались большие надежды украинских властей. Так уж получилось, что против реального соперника с эшелонированной системой противовоздушной обороны данные БПЛА ничего сделать не могут, и весь имевшийся тогда в наличии на Украине «флот» «Байрактаров» был выбит в первый же месяц боевых действий.

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Тем не менее, вера остаётся, и вот, сегодня руководитель компании Baykar Халук Байарактар заявил, что возведение завода на Украине уже началось, и на его завершение потребуется ещё примерно полтора года. Согласно плану, производственная площадка будет внушительных размеров: при условиях тотальной автоматизации и механизации производства, на заводе, по плану, будут трудиться триста человек.

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Многие «ястребы» в российском обществе наверняка зададутся вопросом из разряда «А почему Россия этот завод не разнесёт ракетным ударом?». Ответ на этот вопрос простой: пока что там «разносить» нечего — сначала завод должен быть построен, туда должны быть завезены станки и прочее необходимое оборудование. И только после этого, когда турецкая компания максимально вложится в заведомо прогоревшее производство, туда должны прилететь российские средства поражения. Это, конечно, если спустя полтора года специальная военная операция ещё будет продолжаться.