Но их якобы восстанавливают.

В любом вооружённом конфликте ключевой задачей является тотальное уничтожение военного потенциала противника и возможности его восстановления. Поскольку Украина получила в наследство от СССР/России колоссальный военно-промышленный комплекс (ВПК), который к моменту начала специальной военной операции не успели полностью растащить по карманам, то одной из основных задач ВС РФ стало нанесение ракетных и беспилотных ударов именно по оборонным заводам Украины.

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Процесс продолжается и по сей день, и, как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, всего за время конфликта удары наносились по тридцати семи предприятиям ВПК.

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По словам Шмыгаля, сейчас в стране прорабатываются «дополнительные предложения» по их восстановлению. Каким образом, на какие деньги и как в принципе возможно восстановление производства в стране, где нет ни одного безопасного квадратного сантиметра территории, вопрос, который, естественно, никто Шмыгалю не задаст.