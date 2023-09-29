Так в приказном порядке велите натовским БПЛА-разведчикам свалить со своей территории, и глушение прекратится. Всё же элементарно.

Пожалуй, не секрет, что над Румынией, в том числе над её территориальными водами, перманентно кружат беспилотники-разведчики НАТО, собирающие информацию о положении дел в Чёрном море и на прилегающей к нему территории Украины. Россию такой расклад, учитывая, что вся разведывательная мощь НАТО сейчас работает в интересах Украины, понятное дело, не устраивает, поэтому везде, где это возможно, разведывательным средствам Североатлантического альянса, образно говоря, вставляются палки в колёса.

реклама

В частности, по словам начальника штаба румынской армии Даниэля Петреску, которые он произнёс на Евроатлантическом форуме устойчивости, ВС РФ «постоянно и очень активно» глушит GPS-сигнал над территориальными водами Румынии. Дескать, данное обстоятельство, учитывая развитое судоходство, навигация которого осуществляется именно с помощью GPS, в данной части Чёрного моря, грозит большими проблемами вплоть до столкновения судов.

Дополнительно Петреску пожаловался на такие последствия конфликта на Украине, как постоянно дрейфующие морские мины, столкновение гражданского судна с которым чревато трагедией, и «регулярно» падающие на территорию Румынии обломки беспилотников и частей ракет.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Что касается глушения сигнала GPS над территориальными водами Румынии, то здесь румынскому руководству можно посоветовать в приказном порядке выгнать натовские беспилотники со своей территории, тогда ВС РФ ничего глушить и не придётся. Но, как мы понимаем, с правильным построением причин и следствий в странах-сателлитах США всегда большие проблемы.