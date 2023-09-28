реклама
После того как коллективный Запад отрезал все имеющие значение российские банки от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT, благодаря которой осуществлялись международные денежные переводы, как никогда остро возник вопрос о необходимости создания альтернативной системы, неподконтрольной странам Запада. О том, что в перспективе аналог SWIFT может появиться у стран-членов БРИКС, заявил сегодня глава Минфина Антон Силуанов.
реклама
Как отметил Силуанов, в России сейчас используется собственная система передачи финансовых сообщений, которая так и называется — СПФС. В Китае также имеется своя собственная система, и другие страны БРИКС также разрабатывают или планируют разработать свои варианты систем обмена банковскими сообщениями. Во всей этой истории очевидно, что если страны БРИКС собираются идти по пути дальнейшей плотной интеграции, а они явно собираются это делать, то необходимо объединить свои системы в некий единый большой аналог SWIFT.
По словам главы российского министерства финансов, этот вопрос стоит на повестке дня и будет активно обсуждаться в следующем году в рамках заседаний стран-членов БРИКС. Которых, напомним, с 1 января 2024 года станет в 2,2 раза больше: к блоку, состоящему из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР присоединятся ОАЭ, Аргентина, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия и Иран. И ещё пара десятков стран, включая Алжир, Багладеш, Беларусь, Индонезию, Кубу, Кувейт, Нигерию, Венесуэлу и другие — на подходе.