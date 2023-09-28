Тут не обсуждать надо. Без этого теперь никуда.

После того как коллективный Запад отрезал все имеющие значение российские банки от системы обмена банковскими сообщениями SWIFT, благодаря которой осуществлялись международные денежные переводы, как никогда остро возник вопрос о необходимости создания альтернативной системы, неподконтрольной странам Запада. О том, что в перспективе аналог SWIFT может появиться у стран-членов БРИКС, заявил сегодня глава Минфина Антон Силуанов.

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Как отметил Силуанов, в России сейчас используется собственная система передачи финансовых сообщений, которая так и называется — СПФС. В Китае также имеется своя собственная система, и другие страны БРИКС также разрабатывают или планируют разработать свои варианты систем обмена банковскими сообщениями. Во всей этой истории очевидно, что если страны БРИКС собираются идти по пути дальнейшей плотной интеграции, а они явно собираются это делать, то необходимо объединить свои системы в некий единый большой аналог SWIFT.

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По словам главы российского министерства финансов, этот вопрос стоит на повестке дня и будет активно обсуждаться в следующем году в рамках заседаний стран-членов БРИКС. Которых, напомним, с 1 января 2024 года станет в 2,2 раза больше: к блоку, состоящему из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР присоединятся ОАЭ, Аргентина, Египет, Эфиопия, Саудовская Аравия и Иран. И ещё пара десятков стран, включая Алжир, Багладеш, Беларусь, Индонезию, Кубу, Кувейт, Нигерию, Венесуэлу и другие — на подходе.