Поэтому, дескать, в ряде аспектов не препятствуют деятельности своего бизнеса в России.

Когда в начале 2022 года президент США Джо Байден заявлял о том, что Запад не является врагом россиян, в американской администрации, видимо, это выступление не слушали, поскольку после начала Россией специальной военной операции на Украине на страну обрушились беспрецедентные санкции, направленные в первую очередь против тех самых простых россиян с целью обрушения их уровня жизни, вызова недовольства в обществе с целью его дальнейшего использования против действующей власти. Механизм простой как валенок, однако всё, чего своими действиями добился коллективный Запад во главе с США, это ужесточения отношения к себе в российском обществе.

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И вот, сегодня официальный представитель Госдепа США Мэттью Миллер зачем-то решил повторить произнесённый Байденом в 2022 году тезис о том, что Вашингтон не хочет конфликтовать с народом России. По словам Миллера, по этой причине в санкционном давлении на РФ имеются исключения в отношении поставок медикаментов, медицинской техники и продуктов питания.

Конечно, Миллер либо случайно, либо «случайно» забыл уточнить, что хоть формально данные товарные группы и вправду не под санкциями, но из-за отключения всех имеющих значение российских банков от SWIFT произвести оплату поставок данного оборудования попросту невозможно, поэтому всё необходимое завозится в основном по параллельному импорту.

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А уж что касается добровольно-принудительного выхода с российского рынка западных автопроизводителей, разработчиков видеоигр, киностудий, музыкальных лейблов, закрытия воздушного пространства, отказа страховать российские суда — всё это, надо понимать, в представлении Миллера и американской администрации в целом также не направлено против «простых россиян». Повальное лицемерие, да и только. Зато теперь мало у кого остались иллюзии касательно намерений коллективного Запада — хоть какой-то плюс.