А то запрет на экспорт топлива введён, а цены продолжают ползти вверх.

К сожалению, выстроенная в России система сдержек и противовесов зачастую даёт сбои, из-за чего возникает бюрократическая волокита, приводящая либо к торможению принятия решения, либо к его спуску на тормозах. И тогда, увы, помогает только прямое вмешательство главы государства, которому и без таких мелких вопросов есть, чем заняться.

реклама

Аналогичная ситуация произошла с необоснованным ростом цен на топливо: на протяжении месяца цены пёрли вверх без видимой на то причины. На прошлой неделе в стране был введён запрет на экспорт бензина и дизеля, но, как отметил сегодня президент России Владимир Путин в рамках совещания с правительством, эффекта это не возымело: цены на заправках продолжили расти

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

В связи с этим глава государства поручил правительству «плотнее» работать с топливными компаниями, «чтобы они тоже свою ответственность понимали». Как отметил Путин, при необходимости можно перенять опыт других отраслей. Например, в России есть правило, по которому производители удобрений обязаны сначала полностью насытить внутренний рынок и только после этого излишки отправлять на экспорт. На то, что в топливном секторе нужно сделать то же самое, недвусмысленно намекнул президент.