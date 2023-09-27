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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Путин призвал правительство оперативно реагировать на цены на топливо и «плотнее» работать с топливными компаниями
А то запрет на экспорт топлива введён, а цены продолжают ползти вверх.

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К сожалению, выстроенная в России система сдержек и противовесов зачастую даёт сбои, из-за чего возникает бюрократическая волокита, приводящая либо к торможению принятия решения, либо к его спуску на тормозах. И тогда, увы, помогает только прямое вмешательство главы государства, которому и без таких мелких вопросов есть, чем заняться.

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Аналогичная ситуация произошла с необоснованным ростом цен на топливо: на протяжении месяца цены пёрли вверх без видимой на то причины. На прошлой неделе в стране был введён запрет на экспорт бензина и дизеля, но, как отметил сегодня президент России Владимир Путин в рамках совещания с правительством, эффекта это не возымело: цены на заправках продолжили расти

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В связи с этим глава государства поручил правительству «плотнее» работать с топливными компаниями, «чтобы они тоже свою ответственность понимали». Как отметил Путин, при необходимости можно перенять опыт других отраслей. Например, в России есть правило, по которому производители удобрений обязаны сначала полностью насытить внутренний рынок и только после этого излишки отправлять на экспорт. На то, что в топливном секторе нужно сделать то же самое, недвусмысленно намекнул президент.

#россия #экономика #энергетика
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