Армения под руководством Пашиняна сделала свой выбор.

Так уж работает жизнь, что политика, как бы кто к ней не относился и не изображал аполитичность, но приходит в каждый без исключения дом. Если государство успешное, то политика в каждый дом приходит в виде различных благ и достатка. Если перед нами марионеточный failed state, то политика приходит в дом в виде боевых действий на своей территории. Второй вариант случился с Нагорным Карабахом, который больше тридцати лет был спорной территорией между Арменией и Азербайджаном, но осенью прошлого года и в мае года текущего перестал быть таковым: премьер Армении Никол Пашинян фактически передал Нагорный Карабах Азербайджану.

реклама

На прошлой неделе Азербайджан, который с юридической точки зрения справедливо не допускает на своей территории вооружённых формирований другого государства, провёл молниеносную, учитывая тотальнейший дисбаланс в военной мощи, «антитеррористическую» операцию, окончательно и формально установив суверенитет Баку над Нагорно-Карабахской республикой.

Поскольку эта территория исторически была населена армянами, то вот уже на протяжении недели из Карабаха массово в направлении «материковой» Армении выезжают беженцы. Спутниковые снимки верениц автомобилей, растянувшихся на десятки километров, публикует компания Maxar.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Люди бегут из региона, опасаясь «этнических чисток», а также в целом не желая жить под господством другого, чуждого им государства. Настоящая трагедия армянского народа, до которой его довело желание иметь «прогрессивного» премьера, штатно обвинившего во всём произошедшем Россию. В общем, пройдёт немного времени, и армяне дадут справедливую оценку действиям Пашиняна. Как и украинцы ещё дадут справедливую оценку действиям Зеленского. Безусловно, масштаб трагедий несопоставим, поскольку у Армении, в отличие от Украины, какое-никакое, но будущее хотя бы есть, но в целом обе ситуации показательны: политика в интересах чужих государств всегда приводит к катастрофе.