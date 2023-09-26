Началась активная подготовка общественного мнения.

Последнее время бывшие представители украинской власти расщедрились на неприятные для Украины новости. То экс-советник Офиса президента Алексей Арестович посоветует готовиться к тотальной мобилизации, то экс-советник экс-президента страны Леонида Кучмы Олег Соскин в очередной раз что-нибудь интересное скажет.

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Сегодня, например, Соскин в своём видеоблоге прямым текстом сказал, что Украина живёт исключительно за счёт западной (в основном, естественно, американской) помощи, и как только финансирование будет прекращено, то стране придётся подписать капитуляцию по причине того, что нечем будет воевать.

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Необходимо помнить, что аналогичные вещи регулярно повторяют и западные функционеры, различаются только их представления о степени зависимости украинского государства и его вооружённых сил от подачек с Запада. Одни прогнозируют схлопывание в течение недели, другие — в течение суток. В реальности, конечно, будет сильно дольше, но исход в любом случае один.