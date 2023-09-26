Стране столько предстоит сделать, чтобы соответствовать критериям, что проще об этой фантазии уже забыть раз и навсегда.

Расползание Евросоюза — это процесс, скорее, политический, нежели экономический: от присоединения к ЕС восточноевропейских стран данный союз в целом больше проиграл, нежели выиграл, получив массу не привыкших трудиться как проклятые нахлебников, которых нужно финансировать и субсидировать. Поскольку от гипотетического вступления в ЕС Украины, тем более после окончания боевых действий, данный союз потеряет ещё больше, поскольку получит не выгоду, а сплошные колоссальные убытки, европейские функционеры всячески намекают, что Киеву лезть в Евросоюз, мягко говоря, рановато.

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В частности, зампред Европарламента Катарина Барли заявила, что Украина сейчас ни по одному из критериев не соответствует требованиям к членству в Евросоюзе, и даже если начать работу в направлении выполнения этих условий, то раньше, чем до 2029 года, окончания сего процесса ожидать весьма наивно.

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Как добавила Барли, вопрос приёма Украины в ЕС будет зависеть не только и не столько от Киева, сколько от Брюсселя: Евросоюзу, считает политик, нужно быть готовым принять нового члена. А с этим, как мы знаем, у ЕС в результате развязанной экономической войны с РФ, проблемы.