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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Рекордное количество корпусов атомных реакторов выпущено в России в текущем году
Имеется в виду, рекордное для современной постсоветской России.

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На сегодняшний день одной из самых результативных российских госкорпораций остаётся «Росатом», который производит оборудование для атомной энергетики не только для действующих и строящихся российских АЭС, но и для атомно-энергетических проектов по всему земному шару. Поскольку объём заказов у «Росатома» постоянно увеличивается в связи с постепенным осознанием развивающимися странами безальтернативности атомной энергетики, то и атомная промышленность России бьёт соответствующие рекорды.

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В частности, сегодня «Росатом» сообщил, что за неполные девять месяцев 2023 года предприятие «Атоммаш» выпустило уже пятый корпус атомного реактора. Это абсолютный рекорд для российской атомной промышленности постсоветской эпохи, тем более что и технологии стали сложнее, и требования к реакторам выше, да и сами реакторы сейчас производятся исключительно водо-водяные, то есть, заведомо более дорогие и сложные в производстве.

Необходимо понимать, что корпус атомного реактора создаётся из специального сплава стали и призван выдерживать чудовищное давление на протяжении многих десятилетий.

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Конкретно ставший рекордным пятый корпус атомного реактора был отгружен для установки не третий энергоблок АЭС «Аккую» в Турции.

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