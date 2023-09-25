Чем такие же письма закончились для Украины, все в курсе?

Поскольку дальнейший вектор движения Армении после всего, что случилось, теперь уже очевиден, и в этом армянским гражданам можно только посочувствовать, президент США Джо Байден направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо, в котором не просто выразил надежду, а заверил главу армянского правительства в том, что Вашингтон с Ереваном будут продолжать укреплять сотрудничество в сфере безопасности.

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О каком-таком укреплении сотрудничества, да ещё и в сфере безопасности, может идти речь, учитывая, что Армения состоит в ОДКБ и пока желания из него выходить (хоть что-то дальновидное) не изъявила, непонятно.

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Впрочем, заигрывания с Западом для постсоветских республик никогда ничем хорошим не оборачивались. Сейчас Армения надолго, если не навсегда, утратила Нагорный Карабах, что страна потеряет в дальнейшем — будет зависеть от того, кто пробьётся в Ереване в верховную власть.