Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
Байден в письме Пашиняну заверил Ереван в «укреплении сотрудничества» в сфере безопасности между США и Арменией
Чем такие же письма закончились для Украины, все в курсе?

реклама

Поскольку дальнейший вектор движения Армении после всего, что случилось, теперь уже очевиден, и в этом армянским гражданам можно только посочувствовать, президент США Джо Байден направил премьер-министру Армении Николу Пашиняну письмо, в котором не просто выразил надежду, а заверил главу армянского правительства в том, что Вашингтон с Ереваном будут продолжать укреплять сотрудничество в сфере безопасности.

реклама

О каком-таком укреплении сотрудничества, да ещё и в сфере безопасности, может идти речь, учитывая, что Армения состоит в ОДКБ и пока желания из него выходить (хоть что-то дальновидное) не изъявила, непонятно.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Впрочем, заигрывания с Западом для постсоветских республик никогда ничем хорошим не оборачивались. Сейчас Армения надолго, если не навсегда, утратила Нагорный Карабах, что страна потеряет в дальнейшем — будет зависеть от того, кто пробьётся в Ереване в верховную власть.

+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Business Insider назвал четыре самых смертоносных вида оружия ВС РФ в Украине
9
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, несмотря ни на что
46
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
10
Интересные факты о съёмках сериала Теория большого взрыва
11
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
14
Итоги гоночного уик-энда 23-24 сентября
1
Какой была жизнь народных любимчиков из «Ван-Пис»
+
Ли Сунсин - великий полководец, о котором мало кто слышал
24
Первые впечатления от Witchfire
3
Почему Киев поддерживает только Баку в событиях в Нагорном Карабахе
1

Сейчас обсуждают

Игорь Герасимов
20:28
От бота слышу, инфа сотка
К работе на российских стройках привлекут северных корейцев и заключенных
Майя Леонтьева
20:26
Даже я знаю что лежат без дела на консервации порядка 1000 готовых двигателей. Никому не надо ничего запускать.
Forbes: сигнал для НАТО – Россия возобновила производство турбин для танков
Vito Vago
20:16
Понятно, что сами таки не поедут; тут советчики и пригодятся... Как и танки бундесвера с экипажами.
Прибытие Abrams на Украину совпало с призывами отправить туда «американских советников»
Олесь Кука
20:16
Автора уже неоднократно на ботоводстве ловили. Меня, нет
Исправляю проблему с часами в MX Linux 23 Xfce
Алексей Новиков
20:16
Хороший коллектор - мертвый коллектор!!!
Российские коллекторы пытаются конфисковать у женщины 5 млрд рублей в криптовалюте
Sergej V
20:14
надо было голос Америки как пруф вставить :) любое вооружение можно пробить. раньше молились на байрактары , типа вундервафля, подогнали панцири и про байрактары уже никто не вспоминает и деньги на ни...
Аналитик ЦРУ: система ПВО Patriot пробита российскими гиперзвуковыми ракетами
Тruth Seеker
20:13
Тем временем цены на газ в РФ вырастут, надо же как то компенсировать потери из за санкций, вот и россияне будут расплачиваться ФАС утвердила повышение цен на газ в России с июля 2024 года https://ww...
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Тruth Seеker
20:10
Получается РФ страна 404, раз уже вместо русской озвучки украинскую делают
В украинской локализации Cyberpunk 2077 нашли оскорбительные для россиян фразы — CD Projekt RED признала недоработку
Жофар
20:08
И у кого в голове родилась идея сбивать Патриотами бомбы? Гораздо эффективнее носители сшибать. Но Патриоты базируются в районе Киева (по слухам), а бомбам туда и не долететь. Пока...
BI: на Украине ЗРК Patriot не могут сбить российские фугасные авиационные бомбы
SkyMaster
20:07
половину точно. Какая-то тупая ересь про дизайнеров и 3д-моделлеров, все прекрасно работают на гнутых и нет там никаких искажений.
ТОП-16 мифов о мониторах
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем