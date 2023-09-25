Что ещё ожидать от засланного казачка?

Трагедия армянского народа заключается не столько в потере пусть и незначительной, но населённой этническими армянами территории Нагорного Карабаха, сколько в его (народа) многовековой незавидной истории, в результате которой мы имеем уникальную ситуацию: подавляющее большинство армян рассредоточены по миру и живут не на своей исторической родине. Сильнейшие армянские диаспоры присутствуют в странах коллективного Запада, поэтому нет ничего удивительного в том, что именно эти диаспоры проталкивают в Армению руководителей, которых они, поколениями живя в отрыве от армянской действительности, направляют в данную закавказскую республику.

реклама

Именно таким ставленником проживающих на Западе армянских диаспор является нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян. Возможно, представления о том, какие изменения новый «лидер» привнесёт в Армению, были сугубо позитивные, но реальность оказалась печальной: Пашинян раз за разом сдаёт интересы Армении, отказывается уходить в отставку даже после эпических по своим масштабам провалов, и, что самое занимательное, продолжает вести ту же самую опасную для Армении политику. Вчера, например, премьер Армении в послании армянскому народу о независимости позволил себе ряд заявлений, в которых, по сути, во всех бедах страны обвинил Россию, благодаря которой на самом-то деле Армения в принципе существует.

Не стали игнорировать послание Пашиняна в МИД России. Как гласит официальное заявление российского внешнеполитического ведомства, заявления Пашиняна «содержит неприемлемые выпады в адрес России», вызывающие отторжение из-за своих попыток переложить на Россию вину за свои собственные провалы во внешней и внутренней политике. МИД РФ отметил, что действия Еревана носят системный характер и направлены на разрыв связей с Россией, которая всегда уважала Армению и выстраивала с республикой взаимовыгодные отношения.

«Осенью 2020 г. усилия именно Российской Федерации и лично Президента В.В.Путина позволили не допустить полного поражения Армении. Если бы Н.В.Пашинян согласился на перемирие неделями раньше, проигрыш был бы менее тяжелым», — справедливо отметил МИД.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

МИД РФ отмечает, что армянское руководство, разрушая многовековые связи Армении с Россией, совершает огромную ошибку.