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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Дрон-камикадзе «Ланцет» метким попаданием уничтожил очередную САУ Krab польского производства
Осталось таких ещё много.

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Ещё когда Польша и Украина не изображали друг на друга больших обид на тему ввоза зерна, Варшава с большим удовольствием работала не только транзитёром всего направляющегося в пользу Киева американского, немецкого, британского и французского оружия, но и подкидывала системы, представьте себе, собственной разработки. В частности, 155-миллиметровые самоходные артиллерийские установки (САУ) Krab.

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За время специальной военной операции только зафиксированных данными объективного контроля фактов уничтожения этих установок насчитано несколько десятков, или примерно половина от всего переданного Украине количества. Сегодня очередным таким зафиксированным фактом стало больше: «Краб» пал жертвой прямого попадания дрона-камикадзе «Ланцет».

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Согласно информации в тематических группах в социальных сетях, данные кадры сделаны на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения. Когда они были сделаны, не уточняется, но, судя по состоянию крон деревьев, совсем недавно.

#россия #украина #боевые действия #"ланцет"
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