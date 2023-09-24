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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Западная пресса назвала российские планирующие авиабомбы оружием, которому Киев не может противостоять
При этом стоимость таких снарядов — «копейки» в масштабах военных бюджетов.

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В этом году ВС РФ стали активно применять в рамках СВО так называемые планирующие бомбы. Технически они представляют собой обычные имеющиеся в практически неограниченных количествах на складах авиационные бомбы, усовершенствованные с помощью унифицированного модуля планирования и коррекции (УМПК) и превращённые, по сути, в миниатюрные «крылатые ракеты», способные бить на расстояние нескольких десятков километров от места сброса.

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Противодействовать авиационным бомбам Украине нечем: как пишет издание Business Insider, даже переданные Киеву зенитно-ракетные комплексы Patriot не могут перехватывать авиационные фугасные бомбы. Из-за этого, считают авторы статьи, эти средства поражения являют собой «смертельный вызов» для Украины.

Трудность перехвата данных бомб заключается в том, что они находятся в воздухе очень незначительный промежуток времени, за который системы ПВО попросту не успевают среагировать. Кроме того, при необходимости этих бомб можно выпускать сразу несколько десятков, а то и сотен штук, и с такой нагрузкой никакая ПВО, и уж тем более из тех, что остались у Киева, не справятся.

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Также в статье отмечается дешевизна данных средств поражения по сравнению с крылатыми ракетами. Модуль планирования и коррекции для российских авиабомб обходится примерно в два миллиона рублей, тогда как одна крылатая ракета морского базирования «Калибр» — в сотни миллионов рублей.

#россия #украина #боевые действия
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