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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В британской прессе объяснили причину заносчивого поведения Зеленского перед Западом
Зеленский пытается выставить Украину в свете защитницы "свободного мира". Сам в эту сказку, предположительно, веря.

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Не секрет, что Украина сейчас столь критически зависима от Запада, что стоит только потоку денег и вооружений прерваться — и всё: gg wp. То, что у страны нет плана «Б» на такой случай, признают даже в Совете национальной безопасности и обороны страны. Казалось бы, в такой ситуации, когда Киев является просящим милостыню бедняком, а Запад — подающим богачом, Украине следует вести себя максимально скромно и благодарить за любую мелочь; проще говоря, прийти наконец-то в себя и осознать своё незавидное положение на мировой арене. Но Зеленский и его соратники ведут себя заносчиво, будто они в этой ситуации не бедняки, живущие исключительно на милостыню, а герои, которым все всё обязаны.

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Примерно так причину поведения украинского руководства объяснило сегодня британское издание The Spectator. По мнению автора статьи, Зеленский сейчас продаёт коллективному Западу версию Украины как «отважного спасителя Европы, Запада и всего мира от российского зла». Именно Украина, дескать, «платит кровью» за свободу западного мира, поэтому это не Украина должна быть благодарна Западу, а Запад — боготворить Украину за её жертву во благо общего «добра».

Автор статьи в The Spectator считает, что такое поведение украинских властей направлено на внутреннюю украинскую аудиторию, которой гораздо приятнее образ гордой и стойкой нации, нежели образ «едва сводящей концы с концами на иностранные пожертвования бедной родственницы».

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У данной медали, продолжил автор, есть и обратная сторона: спонсоров Киева такое поведение его властей начинает раздражать, и повышение трения между Украиной и её спонсорами играет на руку Кремлю, который ведёт конфликт на истощение с планом одержать в нём уверенную победу. Чем больше на Западе будет разногласий с Украиной, считает колумнист The Spectator, тем выгоднее для России.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато #евросоюз
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