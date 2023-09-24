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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Лавров объяснил, при каком условии Россия будет соблюдать дальнейшую территориальную целостность Украины
Всё, на самом деле, просто. Но в Киеве 2+2 сложить, получив 4, не в состоянии.

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Когда представители подневольных стран коллективного Запада упрекают Россию за нарушение территориальной целостности Украины, из обсуждения намеренно выбивается немаловажное обстоятельство: Россия признавала Украину как независимое государство на прописанных в Конституцию этого государства условиях внеблокового статуса и гарантий для языковых меньшинств, самым крупным из которых было русскоязычное. Соответственно, отказ Киева от своих обязательств — это прецедент, фактически означающий, что Россия Украине ничего не должна и не будет должна и впредь до тех пор, пока условия, на которых РФ признавала данное государство, не будут восстановлены.

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Объяснил эту простую истину глава МИД России Сергей Лавров в рамках пресс-конференции по итогам очередной Генеральной Ассамблеи ООН. По словам Лаврова, Россия признаёт территориальную целостность Украины в рамках соответствующей Декларации о суверенитете, подписанной в 1990 году и вошедшей впоследствии в Конституцию страны.

Соответственно, дальнейшее уважение Россией территориальной целостности Украины будет возможно только в том случае, если страна вернётся к своим основополагающим документам, на которых РФ эти обязательства в принципе на себя брала.

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Понятно, что речь уже в любом случае будет идти о территории Украины без её пяти бывших регионов. Потому что последние теперь вписаны уже в Конституцию РФ, а отчуждение территорий, которые Россия признаёт своими, после внесения изменений в российский основной закон, не допускается.

#россия #украина #политика #боевые действия
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