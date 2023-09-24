Так это, выходи из ОДКБ. И из ЕАЭС тоже. Дальше — всё сами, всё сами. А мы тут время засечём.

Как мы прекрасно знаем, у премьер-министра Армении Никола Пашиняна есть традиционная забава: во всех своих собственных и больше ничьих провалах во внешней (да и во внутренней тоже) политике винить Россию и возглавляемую ею Организацию договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Тот факт, что Пашинян отказался бороться за Нагорный Карабах и официально подписал международные документы, в которых эта территория признаётся территорией Азербайджана — это всё мелочи: вступаться за армян, по мнению ереванских властей, почему-то должна была Россия, а лучше вообще весь ОДКБ.

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Своего мнения по этому поводу Никол Пашинян даже не скрывает: по его словам, «системы внешней безопасности, в которые вовлечена Армения» (а это все аффилированные с РФ структуры) являются «неэффективными», и это подтверждено в результате «предпринятых Азербайджаном в последние годы» нападений.

Учитывая, что непосредственно на Армению как члена ОДКБ никто не нападал, а Нагорный Карабах в представлении России — непризнанная спорная территория, которая теперь официально является территорией Азербайджана, понять, с какой целью Пашинян делает данное заявление, нетрудно: попытка отдалиться от РФ и сблизиться с коллективным Западом, которая ничего хорошего для Армении не сулит.

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На самом деле, нам почему-то казалось, что господин Пашинян посообразительнее: глядя на ситуацию, в которой сейчас находится Украина, делать подобные комментарии — это проявлять недальновидность на грани с безумием. Армянская государственность является таковой после распада СССР именно благодаря её членству в ОДКБ, и Пашинян не может этого не понимать. Значит, имеет место намеренная сдача интересов Армении.