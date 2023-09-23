Иначе как трагедией для Украины всё это не назвать. И прозрения у западных и украинских «политиков» даже на горизонте не видно.

Вот уже на протяжении многих месяцев, невзирая на реалии «на земле», которые складываются, мягко говоря, не в пользу Киева и коллективного Запада, и чреваты всё более и более жёсткими требованиями со стороны Москвы, президент Украины Владимир Зеленский при громком одобрении с Запада озвучивает свою «формулу мира», по сути являющейся безумным в сложившейся действительности требованием к России капитулировать.

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Проводя пресс-конференцию в рамках Генассамблеи ООН глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал попытки Киева, Вашингтона и Брюсселя пропихнуть «формулу Зеленского».

«Формула Зеленского — это, ну, я даже не знаю, можно по-разному её описывать, но она абсолютно нереализуема, просто нереализуема, и все это знают. Но говорят вместе с тем, что это единственная основа для переговоров, и вообще надо Россию победить на поле боя. Вот, что мы слышим в качестве фактов и делаем выводы о том, что никто не хочет всерьёз показать понимание происходящего; в том числе те, кто понимают, наверное, не очень хотят это делать публично. И в этих условиях раз на поле боя, так на поле боя, давайте», — подытожил глава российского внешнеполитического ведомства.

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Как уже неоднократно уточняли представители российского политического руководства, чем дольше Украина и коллективный Запад затягивают переговоры, тем сложнее будет впоследствии начинать переговорный процесс, потому что предметов для переговоров будет становиться всё меньше и меньше. К сожалению, понимание этого факта в Киеве пока ни до кого в политическом руководстве не доходит. А когда дойдёт, увы, может статься уже слишком поздно.