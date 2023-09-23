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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский вновь упирается и не хочет проводить на Украине выборы
Упирайся, не упирайся, а всё равно придётся делать так, как скажут спонсоры.

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Тема выборов, которые в следующем году должны пройти на Украине, но, вероятно, не пройдут по неубедительной озвучиваемой киевскими властями причине, продолжает время от времени звучать в прессе. В частности, вопросом о том, как страна собирается проводить выборы, задались сегодня журналисты западной прессы, собравшиеся на пресс-конференции по итогам встречи президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Канады Джастина Трюдо, и переадресовавшие его украинскому «лидеру».

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Как отметил Зеленский, Конституция Украины не допускает проведение выборов в условиях военного положения. Более того, добавил Зеленский, в стране идут масштабные боевые действия, миллионы людей выехали из страны, сотни тысяч находятся на линии боевого соприкосновения, и ещё миллионы — на территориях, которые украинский президент назвал «оккупированными». Проще говоря, в представлении Зеленского, огромная часть украинцев никак не смогут реализовать своё право голоса, и результаты выборов в таком случае не будут репрезентативными.

Кроме того, Зеленский почему-то уверен в том, что в текущей ситуации граждане Украины не поймут больших расходов на выборы, когда все средства сейчас необходимы для ведения боевых действий. В общем, удобно: что-то заявить, а на деле ни у кого мнением не поинтересоваться.

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Скорее всего, западные спонсоры Киева всё же продавят требование провести в стране выборы, потому что отказ от их проведения порушит всё красивую и отлично продаваемую в западном обществе, но ничего не имеющую общего с действительностью сказку об украинской «свободе» и «демократии».

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