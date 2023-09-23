Шакал Табаки будет действовать только после тигра Шерхана. Иначе не по понятиям.

Официальный Киев уже много месяцев с настойчивостью, достойной лучшего применения, например, в деле установления мира в стране, требует от своих спонсоров всё более дальнобойных и смертоносных видов вооружения. Оно и понятно: в отсутствие субъектности будешь делать то, что скажут, а не то, что в твоих интересах. При этом американские элиты пока не достигли консенсуса в вопросе поставок дальнобойных ракет ATACMS. А раз американцы пока не готовы, то и Германия свои дальнобойные крылатые ракеты Taurus тоже поставлять не будет. Примерно к такому выводу пришли журналисты The Wall Street Journal, ознакомившиеся с комментариями представителей федерального правительства Германии.

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Как отмечается, вопросы дальнейших поставок немецкого оружия на Украину решаются в тесном контакте с Вашингтоном: Берлин первый шаг делать не готов.

Стоит отметить, что примерно таким же образом ФРГ «развели» на поставку танков Leopard 2: федеральный канцлер Олаф Шольц, рассчитывая, что США откажутся поставлять свои танки Киеву, заявил, что Германия передаст Leopard 2 только после «Абрамсов». В результате Белый дом поставку своих основных боевых танков добрил, и Берлину, который никто за язык не тянул, пришлось отвечать за свои слова. Точно также будет и с ракетами Taurus, и в иллюзиях пребывать не стоит.

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Безусловно, в идеале российской армии необходимо проследить путь движения этих ракет до складов, после чего накрыть их высокоточными средствами поражения. Угрозу лучше нейтрализовать ещё в зародыше, чем потом расхлёбывать последствия.