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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава МИД Венгрии приедет в октябре в Москву для участия в Российской энергетической неделе
Венгрия сохранила значительную часть суверенитета даже в условиях членства в Евросоюзе. Так, оказывается, было можно.

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Несмотря на то, что Венгрия состоит в Евросоюзе, страна продолжает демонстрировать, что если на то есть политическая воля, то можно и в данном объединении состоять, и с Россией сотрудничать продолжать. Немецкая промышленность, глядя на это сотрудничество, которое было и которого больше нет и вряд ли вернётся, роняет скупую слезу, но выбор сделан. Венгрия свой выбор, прекрасно понимая важность кооперации с РФ, тоже сделала, и вот, сегодня стало известно, что в следующем месяце в Москву приедет глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

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Официальная версия визита — участие с 11 по 13 октября в Российской энергетической неделе. Очевидно, что глава венгерского внешнеполитического ведомства будет обсуждать с российской стороной вопросы дальнейшего сотрудничества в энергетической — атомной, нефтяной и газовой — сфере.

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Отметим, что Венгрия критически зависит от поставок российских нефти и природного газа, а также от российской атомной энергетики. В частности, сейчас «Росатом» возводит в стране вторую атомную электростанцию — «Пакш-2», призванную обеспечить государству энергетическую стабильность, которая, как известно, является ключом ко всем остальным отраслям экономики.

#россия #политика #венгрия
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