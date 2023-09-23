Для этого используется специально для этого предоставленная немецкая ремонтно-эвакуационная машина.

Так уж получается, что большинство поражаемых на линии боевого соприкосновения танков и других единиц бронетехники уничтожаются не «в хлам», а просто подбиваются с возможностью их эвакуации с целью последующего ремонта. Не являются исключениями и танки Leopard 2, которых было подбито уже огромное количество, но часть из которых ВСУ удаётся вытащить с поля боя и затем отправить производителю на восстановление. Кадры того, как проводится процедура эвакуации подбитого «Леопарда» с линии боевого соприкосновения, появились сегодня в Сети.

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На кадрах можно заметить немецкую бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) Bergepanzer 3 Buffel. Действие, как утверждается, происходит на Запорожском направлении линии боевого соприкосновения.

Куда отвозятся подбитые «Леопарды», пожалуй, очевидно: сначала в Польшу, а если повреждения слишком серьёзные, то на завод-производитель в Германию. Вот такое «общеевропейское» сотрудничество, и все десятилетия нормализации отношений с РФ были в одночасье забыты. Что как бы намекает на тщетность попыток понравиться Западной Европе. По крайней мере, до тех пор, пока она не восстановит свой собственный суверенитет. Ну, а для этого необходима тотальная смена «элит», выход из НАТО, выход из ЕС — и это как минимум.