Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине признали, что у страны нет плана «Б» на случай прекращения западной поддержки
Принятие всех без исключения требований РФ — всегда вариант. Да, неприемлемый для Киева, но вариант же.

реклама

На сегодняшний день Украина полностью во всех аспектах деятельности государства зависит от западной финансовой и военной помощи. Спорить с этим совершенно бессмысленно, поскольку сей факт подтверждается уже всеми без исключения, в том числе и в украинских властных кругах. Более того, страна столь зависима от западной поддержки, что попросту не представляет себе будущего в случае прекращения её оказания.

реклама

О том, что плана «Б» у Киева нет, недвусмысленно сегодня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По словам Данилова, которые он произнёс, отвечая на вопрос журналиста PBS касательно возможного прекращения западной поддержки страны, «у нас нет желания» заниматься «отвлечёнными дискуссиями». Кроме того, Данилов с опасением заявил, что у Запада отсутствует консенсус относительно украинского будущего.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Отметим, что ситуация в экономике Украины, а также на линии боевого соприкосновения с её стороны столь плоха, что руководство страны фактически сведено до шантажа своих соседей и спонсоров. Польшу, Венгрию и Словакию шантажируют судами, Соединённые Штаты — перспективой поражения. Естественно, всему миру, по большому счёту, глубоко безразлична судьба Украины, поскольку дрова в топку данного конфликта подбрасываются не для того чтобы страна выстояла, а для максимального ослабления РФ в данном конфликте, ну или по крайней мере с целью недопущения лёгкой победы Москвы. К сожалению, этих реалий сверхдержавных игр в Киеве не понимают и понять не могут, поэтому мы имеем то, что имеем.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #экономика #евросоюз
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Буданов признал, что американские танки M1 Abrams «долго не проживут» в реалиях конфликта на Украине
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
4
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
7
Как я работал 6 лет в DNS
65
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3
Какой робот-пылесос не стоит покупать в 2023 году
4
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Midjourney сгенерировала портреты героев «Властелина кольца» в стиле Алекса Гросса
1
За что в интернете не любят "нефанатов"
105
Спутниковые снимки показывают повышенную активность на ядерных полигонах в России, Китае и США
1
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
16

Сейчас обсуждают

Мираж
15:39
Шнырь самоучка, ну если консультанты тебе собрали компьютер. Пока я не описался от восторга вот здесь поподробней.
Как я работал 6 лет в DNS
Магомед Шарипов
15:39
Матрица TFT 27 дюймов, full hd разрешение. Стоимость 53тыс. Вообщем-то за такое сажать нужно, ибо продали китайский монитор гос учреждениям под видом импортозамещения с наценкой раз в 10.
В отечественном мониторе нашли процессор-пустышку — он нужен для попадания в список импортозамещения
RandomXP
15:37
Переход со сборки системников к покупке в России у меня не получился. Для себя - вообще бессмысленно (сижу пол года на ноуте рабочем, так как комп домашний раздербанил на проект FogPlay). А вот для оф...
Переезд из Node 202 в NR200P
RB76
15:36
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! ЗА МОСКВУ, ЗА РИМ.
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
Мираж
15:36
украинцы кончились, теперь гейропейцы из "цветущего сада" Борделя пошли в расход
Белый дом выразил уверенность, что Конгресс продолжит финансово помогать Украине
RB76
15:35
ПОБЕДА БУДЕТ ЗА НАМИ! ЗА МОСКВУ, ЗА РИМ.
В сети появились кадры добивания "Ланцетами" оставленных украинскими экипажами двух Leopard 2
Блейд
15:33
Ты глупый? мне консультанты в ДНСе собрали компьютер.
Как я работал 6 лет в DNS
Михаил Маюров
15:32
Боюсь, что в рашке это всё работать не будет, также как это было с Кортаной. По крайней мере без ВПН.
ИИ Copilot в Windows начнет внедряться 26 сентября
Александр Зенин
15:30
Вначале пишет что очень любит электронику и потому устроился в dns а какая связь?) продавцы не разбираются в электронике они только впаривают
Как я работал 6 лет в DNS
Гоогле Гооглев
15:28
Ахахаха
Как я работал 6 лет в DNS
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем