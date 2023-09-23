Принятие всех без исключения требований РФ — всегда вариант. Да, неприемлемый для Киева, но вариант же.

На сегодняшний день Украина полностью во всех аспектах деятельности государства зависит от западной финансовой и военной помощи. Спорить с этим совершенно бессмысленно, поскольку сей факт подтверждается уже всеми без исключения, в том числе и в украинских властных кругах. Более того, страна столь зависима от западной поддержки, что попросту не представляет себе будущего в случае прекращения её оказания.

реклама

О том, что плана «Б» у Киева нет, недвусмысленно сегодня заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По словам Данилова, которые он произнёс, отвечая на вопрос журналиста PBS касательно возможного прекращения западной поддержки страны, «у нас нет желания» заниматься «отвлечёнными дискуссиями». Кроме того, Данилов с опасением заявил, что у Запада отсутствует консенсус относительно украинского будущего.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Отметим, что ситуация в экономике Украины, а также на линии боевого соприкосновения с её стороны столь плоха, что руководство страны фактически сведено до шантажа своих соседей и спонсоров. Польшу, Венгрию и Словакию шантажируют судами, Соединённые Штаты — перспективой поражения. Естественно, всему миру, по большому счёту, глубоко безразлична судьба Украины, поскольку дрова в топку данного конфликта подбрасываются не для того чтобы страна выстояла, а для максимального ослабления РФ в данном конфликте, ну или по крайней мере с целью недопущения лёгкой победы Москвы. К сожалению, этих реалий сверхдержавных игр в Киеве не понимают и понять не могут, поэтому мы имеем то, что имеем.