Оставь надежду, всяк сюда входящий.

Ещё когда на Западе только начинались разговоры о передаче Украине американских, британских, французских, немецких и многих других систем вооружения по причине полного истребления оставшегося Украине от СССР/России наследства, эксперты и военные аналитики трубили о том, что вместе с этими вооружениями необходимо отправлять непосредственно обученных военных под видом наёмников, которые затем будут переодеты в униформу ВСУ, потому что времени на подготовку непосредственно украинских экипажей критически мало.

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Наивно было полагать, что история разовьётся по иному пути, ну а сегодня издание «РИА Новости» со ссылкой на разговор с командиром действующей на Запорожском направлении разведгруппы поделилось материалом, в котором пересказало один из показательных эпизодов специальной военной операции. Как сообщил изданию собеседник, после отражения очередной атаки и подбития танка Leopard с помощью ПТУР (противотанковая управляемая ракета) в направлении подбитой техники выдвинулась группа с целью взять пленного, которого можно разговорить на выдачу важной информации.

Там-то и выяснилось, что один из тяжело раненных бойцов-танкистов из подбитого «Леопарда» оказался немцем. В разговоре, а раненый уже находился при смерти, и врать в такой ситуации уже бессмысленно, танкист на чистом немецком языке заявил, что он и весь остальной погибший экипаж подбитого являются кадровыми военнослужащими Бундесвера — немецких вооружённых сил.

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По словам поведавшего эту историю командира разведгруппы, тот факт, что в танке был немецкий экипаж, его, конечно, удивил, но с другой стороны и прибавил уверенности, дескать, не важно, кто управляет «Леопардом», исход в любом случае будет один.