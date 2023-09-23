Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
События в мире Михаил Андреев
СМИ сообщили об уничтожении в зоне СВО танка Leopard с полностью немецким экипажем
Оставь надежду, всяк сюда входящий.

реклама

Ещё когда на Западе только начинались разговоры о передаче Украине американских, британских, французских, немецких и многих других систем вооружения по причине полного истребления оставшегося Украине от СССР/России наследства, эксперты и военные аналитики трубили о том, что вместе с этими вооружениями необходимо отправлять непосредственно обученных военных под видом наёмников, которые затем будут переодеты в униформу ВСУ, потому что времени на подготовку непосредственно украинских экипажей критически мало.

реклама

Наивно было полагать, что история разовьётся по иному пути, ну а сегодня издание «РИА Новости» со ссылкой на разговор с командиром действующей на Запорожском направлении разведгруппы поделилось материалом, в котором пересказало один из показательных эпизодов специальной военной операции. Как сообщил изданию собеседник, после отражения очередной атаки и подбития танка Leopard с помощью ПТУР (противотанковая управляемая ракета) в направлении подбитой техники выдвинулась группа с целью взять пленного, которого можно разговорить на выдачу важной информации.

Там-то и выяснилось, что один из тяжело раненных бойцов-танкистов из подбитого «Леопарда» оказался немцем. В разговоре, а раненый уже находился при смерти, и врать в такой ситуации уже бессмысленно, танкист на чистом немецком языке заявил, что он и весь остальной погибший экипаж подбитого являются кадровыми военнослужащими Бундесвера — немецких вооружённых сил.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

По словам поведавшего эту историю командира разведгруппы, тот факт, что в танке был немецкий экипаж, его, конечно, удивил, но с другой стороны и прибавил уверенности, дескать, не важно, кто управляет «Леопардом», исход в любом случае будет один.

#россия #украина #боевые действия #германия #танки #leopard 2 #leopard
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Канада выделит Украине без малого полмиллиарда долларов в течение трёх лет
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

Китай представил атомный авианесущий крейсер с мощной гиперзвуковой электромагнитной пушкой
4
Сколько самолётов Су-24 досталось Украине после распада СССР
7
Как я работал 6 лет в DNS
61
Игнорируя угрозы США, Китай отправляет комплектующие для БПЛА в Иран, а микроэлектронику - в Россию
3
Какой робот-пылесос не стоит покупать в 2023 году
4
Witchfire - еще один "соулслайк" с пистолетом
8
Midjourney сгенерировала портреты героев «Властелина кольца» в стиле Алекса Гросса
1
За что в интернете не любят "нефанатов"
105
Спутниковые снимки показывают повышенную активность на ядерных полигонах в России, Китае и США
1
Украина отказалась от немецких танков Leopard, а Польша - от поставок оружия Киеву
15

Сейчас обсуждают

Блейд
14:58
Ну это ты такой прошаренный, А что сказать о 100 миллионов людей которые ничего не понимают в технике?
Как я работал 6 лет в DNS
AlexGall
14:55
поюзай сначала словарь русского языка, нихера не понятно
Пытаюсь исправить панель задач MX Linux 23 Xfce, и почему кастомизация это не про линуксы
Максим Садаев
14:44
Откуда инфа, поделитесь ссылкой. Я нашел 200-300 в год, до войны
За счёт запуска производства машин Т-80, Россия увеличит общее количество выпускаемых танков
Seln
14:43
Всегда стараюсь с этими оранжевыми #@##@# поменьше общаться. Номер заказа сказал, получил, осмотрел, оплатил, ушёл. Ничего полезного они сказать не могут, только впарить что-либо
Как я работал 6 лет в DNS
Андрей Путилов
14:40
Да не обвалится у них экономика. Не успеет. Они же сначала замёрзнут. Как мамонты.
Параллельный импорт в РФ спас экономику Германии, но уже скоро немецкие товары будут никому не нужны
AlexGall
14:35
"В результате такого воздействия патрон вполне способен пробить стальную броню, считают западные эксперты." -очередные тупорылые эксперты никогда не слышали о винтовке Герлиха. Далее цитата: "В марте...
Российская оружейная компания Lobaev Arms приступила к испытанию гиперзвукового снайперского патрона
Eppius
14:26
Ну так наверное надо этим воспользоваться или лучше дать им отдохнуть, зализать раны, пергруппироваться , накопить силы и средства и снова героически стоять в оброне?
Пентагон: США пока не могут что-либо рассказать о передаче Украине ракет ATACMS
Дима Нгуен
14:26
4к мониторы бесполезны для гейминга.
NVIDIA поддерживает разработчиков, забивающих на оптимизацию, так как DLSS всё вытянет
Manager
14:24
Интересные мысли. В этой концепции я уже лет 5 как застрял на уровне есть возможность покупать готовые ПК (любые), но нет желания переходить на уровень готовых ПК. Интересно самому системник собрать. ...
Переезд из Node 202 в NR200P
Seln
14:22
Цифровой концлагерь неизбежен. Не сопротивляйтесь.)
Россия активизирует биометрическую оплату
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем