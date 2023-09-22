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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Канада выделит Украине без малого полмиллиарда долларов в течение трёх лет
Вы-то, вы-то куда лезете?

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Поскольку Канада полностью лишена государственного суверенитета и, как следствие, возможности принимать самостоятельные внешнеполитические (и внутриполитические тоже) решения, то местным властям остаётся только приставлять ладонь ко лбу и говорить «Есть!». Чтобы плавно распределить военную и финансовую «помощь» Украине, вкладываться приходится всем, в том числе и Канаде.

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И делать это Оттава собирается ещё как минимум три года: как сообщил премьер Канады Джастин Трюдо, в течение трёх лет Киеву будет выделено 650 миллионов канадских долларов, или примерно 482 миллиона долларов США.

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Вместе с тем Канада отправит на Украину пятьдесят бронемашин, в том числе предназначенных для эвакуации раненых с поля боя. По всей видимости, на Западе надеются на то, что ожесточённые бои на территории Украины будут проходить ещё не меньше трёх лет. Собираются ли российские власти срывать этот дьявольский план, решительно поставив точку в этом конфликте на своих условиях, пока вопрос, к сожалению, открытый.

#россия #украина #политика #боевые действия #канада
1
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зелю списали уже,украине 5 миллиардов надо на месяц.
Канада выделит Украине без малого полмиллиарда долларов в течение трёх лет
betrayer
22:52
https://www.flightglobal.com/download?ac=90688 Тут подробно - у кого что и сколько.
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