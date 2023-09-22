При этом в Правительстве его назвали «временным». Или нет ничего более бессрочного, чем временное?

Вчера днём Правительство России ввело запрет на экспорт бензина и дизеля. Решение принималось на фоне ничем необоснованного роста цен на топливо внутри страны. И хотя знающие люди в курсе, что примерно 70 % стоимости топлива — это различные акцизы и налоги, то есть, повлиять на цены данное решение может только до определённого максимального и не слишком высокого предела, но оно всё же было принято, дабы как минимум избежать дальнейшего роста цен. В официальной публикации Правительства России вышеуказанное решение было названо «временным», однако в Минэнерго его теперь почему-то окрестили «бессрочным».

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Как сообщил первый замминистра энергетики России Павел Сорокин, запрет на экспорт автомобильного топлива из России «пока введён бессрочно». По словам Сорокина, свой эффект это уже дало: с начала недели стоимость 92-го бензина уменьшилась примерно на 10 %, а дизельного топлива — на 3 %.

Замминистра энергетики убеждён, что запрет на экспорт топлива очень быстро даст эффект, вернув избыток топлива на внутренний рынок и стабилизировав тем самым цены.

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Как Минэнерго собирается бороться с незаконным, «серым» экспортом, который обязательно появится после введения запрета на экспорт «белый», не уточняется. В любом случае, сейчас отследить движение железнодорожных и автомобильных цистерн — не проблема. Равно как и пресечь их выезд за границу с попутным наложением колоссальных штрафов на тех, кто подобными махинациями будет промышлять. Тут главное — политическая воля, а она, судя по всему, есть.