Помощь должна помогать, а не только усугублять ситуацию.

Дилемма «поставлять или не поставлять ракеты ATACMS Украине», как ни парадоксально, продолжается. Соответствующие вопросы противостоящие друг другу части американской элиты задают друг другу уже больше года, но до сих пор, как видите, данные системы, которые являются аналогами российских/советских оперативно-тактических ракетных комплексов, консенсус в данном вопросе не найден. И вот, сегодня советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что ракеты ATACMS не войдут в состав грядущего пакета военной «помощи» Киеву.

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Как пояснил Салливан, в ближайший пакет военной «помощи» войдут наиболее остро необходимые Украине вооружения: в основном это различные системы ПВО и боеприпасы к ним.

Необходимо понимать, что советник президента США по нацбезопасности не исключил возможности передачи ATACMS в принципе. Речь, повторяем, идёт о ближайшем пакете «помощи», содержание которого будет озвучено уже через несколько часов.

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Таким образом, президент Украины Владимир Зеленский вернётся из США, что называется, без основного «подарка», на который рассчитывали в Киеве. Важно не забывать, что аналоги ATACMS у Украины были, и в весьма приличном количестве: речь идёт об ОТРК «Точка-У». Какая их постигла судьба в ходе специальной военной операции, пожалуй, объяснять не надо: иначе бы Киев истошно не требовал от своих американских спонсоров поставок ATACMS’ов.