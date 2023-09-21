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Редакция
События в мире Михаил Андреев
На Украине разрешили писать «Россия» и «Москва» с маленькой буквы в текстах неофициального содержания
Чем бы дитя ни тешилось...

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Когда мы в редакционных новостных заметках регулярно указываем на запредельный, уже трудно выносимый уровень инфантилизма украинских властей, мы делаем это не без весомых на то оснований. Взять хотя бы прозвучавшее сегодня в украинских новостных изданиях известие о том, что национальная комиссия Украины по стандартам государственного языка разрешила писать слова «Россия», «Москва» и «Российская Федерация» с маленьких букв в текстах неофициального содержания.

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В начале сентября в Киеве заявили, что «Россия» и «Российская Федерация» в официальных документах должны писаться с заглавных букв. Что до текстов неофициального содержания, то, как передаёт издание «Украинские новости», написание целого ряда связанных с Россией географических наименований, включая названием самого государства, со строчных боукв «не является отклонением от норм украинского языка».

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В общем, тут что бы то ни было комментировать, как и в огромной части поступающих из Киева новостей, это только портить.

#украина #психиатрия
1
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На Украине разрешили писать «Россия» и «Москва» с маленькой буквы в текстах неофициального содержания
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