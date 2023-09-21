Венгрия, будучи в Евросоюзе, при этом не утратила государственного суверенитета. Это похвально.

Не секрет, что Евросоюз уже полностью исчерпал свой лимит санкционного давления на Россию: всё, что можно было запретить или ограничить, ЕС уже запретил или ограничил, нанеся, правда, несопоставимо больше вреда самому себе, чем России, но это уже лирика. Пока что Евросоюз воздерживается от введения санкций против «Росатома», поскольку слишком много членов данного объединения зависят от российской атомной отрасли, но в один тяжёлый для европейских АЭС день это может произойти.

реклама

Прекрасно отрыв евросоюзных функционеров от реальности осознают в Венгрии, поэтому сегодня глава МИД страны Петер Сийярто заявил, что Будапешт наложит вето на любые попытки ввести санкции против российского мирного атома.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Как видим, даже находясь внутри Евросоюза, страны могут сохранять значительную часть своего государственного суверенитета. Было бы, как говорится, желание. А его у абсолютного большинства членов ЕС, к сожалению, нет. Но ничего: чем больше будут аккумулироваться созданные самими же собой проблемы, а это на данном историческом этапе уже неизбежно, тем сильнее под ногами колосса под названием «Евросоюз» будет гореть земля. Будет ли температура горения достаточной для того, чтобы расплавить ноги колосса, покажет только время.