Проще говоря, Зеленский перестал быть интересен и ничего нового не скажет.

Визит президента Украины в США на заседание Генассамблеи ООН можно смело назвать провалом. Украинского «лидера» почти никто не слушал, ничего принципиально нового, помимо завуалированных (и не очень) требований предоставить Киеву всё больше оружия, он не сказал, да и в целом вечно хмурая, неблагодарная и всем недовольная фигура Зеленского многих на западе уже откровенно «достала». И чтобы уже совсем открыто это продемонстрировать, сегодня Зеленскому официально отказали в выступлении перед Конгрессом США.

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Если раньше — всего полгода назад — Зеленского в здание Капитолия провожали под бурные овации, то сегодня отказали в данном мероприятии, сославшись на чрезмерную занятость парламентариев, которым некогда присутствовать на выступлении украинского президента.

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Сегодня Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом. Последний ожидает от Зеленского своеобразного доклада о ходе «контрнаступления». Также, предположительно, после этой встречи Пентагон объявит об очередном пакете военной «помощи» Киеву.