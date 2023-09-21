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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Озвучены цели массированного ночного ракетного удара ВС РФ по объектам на Украине
Похоже, это был крупнейший удар за последние семь месяцев.

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Ракетные и беспилотные удары по военным объектам на территории Украины наносятся регулярно — практически каждую ночь, если быть точными. На воздух взлетают цеха по производству морских беспилотников, арсеналы, места сосредоточения личного состава, пункты управления, даже пресловутые центры принятия решений время от времени перестают быть таковыми в результате огневого поражения. Сегодня ночью был осуществлён массированный удар, равных которому, судя по географии поражённых целей, не было с зимы этого года.

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Как сообщило Минобороны России, удар был комбинированным и наносился как крылатыми ракетами воздушного базирования, так и ударными беспилотниками. Целями ударов стали объекты военной промышленности, центры радиотехнической разведки и места подготовки диверсионных групп ВСУ. Судя по имеющимся у МО РФ данным, все назначенные к уничтожению объекты были поражены, тем самым цель удара была достигнута.

В детали Минобороны традиционно не вдаётся, поэтому разбираться с географией ударов приходится тематическим группам в социальных сетях. По имеющейся в Сети открытой информации непосредственно от очевидцев ударов на Украине, удары наносились по объектам в Киеве, Ровно, Харькове, Черкассах, во Львовской и Ровенской областях.

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Поступают также сообщения о том, что в нескольких областях Украины после ракетных ударов свыше трёхсот населённых пунктов остались без электричества. Означает ли это возобновление ВС РФ кампании по ударам по энергосистеме Украины, пока не вполне ясно.

#россия #украина #боевые действия
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