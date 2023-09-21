Самим надо. А что, удобная «отмазка».

На протяжении уже длительного времени Польша не поставляет Украине не только вооружения, но и даже «нелетальную» помощь. Учитывая всё более жёсткую риторику польских властей по отношению к властям киевским, удивления это обстоятельство вызывать не должно — в конце концов, не просто так в российской разведке регулярно сообщают о поползновениях Варшавы в сторону своих некогда Восточных Кресов. В Польше, впрочем, прямым текстом об этом говорить никто не собирается, а находят куда более приемлемые с точки зрения мирового сообщества оправдания.

реклама

Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в беседе с журналистами телеканала Polsat о том, что Варшава перестала отправлять Украине оружие, поскольку оно ей и самой нужно. Как отметил Моравецкий, Польша сейчас вооружается самым современным оружием, поскольку живёт по принципу «Хочешь мира — готовься к войне». Соответствующие «большие заказы» вооружений уже сделаны, добавил польский премьер.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 Ti MSI Gaming недорого - надо брать

В реальности же бытует мнение, что Польша уже попросту отдала Украине всё, что в принципе могла отдать без критического ослабления своей собственной обороноспособности.