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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Польша перестала поставлять Украине оружие, и премьер Моравецкий объяснил, почему
Самим надо. А что, удобная «отмазка».

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На протяжении уже длительного времени Польша не поставляет Украине не только вооружения, но и даже «нелетальную» помощь. Учитывая всё более жёсткую риторику польских властей по отношению к властям киевским, удивления это обстоятельство вызывать не должно — в конце концов, не просто так в российской разведке регулярно сообщают о поползновениях Варшавы в сторону своих некогда Восточных Кресов. В Польше, впрочем, прямым текстом об этом говорить никто не собирается, а находят куда более приемлемые с точки зрения мирового сообщества оправдания.

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Так, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в беседе с журналистами телеканала Polsat о том, что Варшава перестала отправлять Украине оружие, поскольку оно ей и самой нужно. Как отметил Моравецкий, Польша сейчас вооружается самым современным оружием, поскольку живёт по принципу «Хочешь мира — готовься к войне». Соответствующие «большие заказы» вооружений уже сделаны, добавил польский премьер.

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В реальности же бытует мнение, что Польша уже попросту отдала Украине всё, что в принципе могла отдать без критического ослабления своей собственной обороноспособности.

#украина #политика #польша
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