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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Госсекретарь США Блинкен верит в то, что Россия оказалась «в мире боли» после начала СВО
Блажен, кто верует.

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Пропаганда и необходимость продолжать рассказывать сказки — это такая американская политика, от которой так просто не уйдёшь. Сказать, что официальные лица бесконечно врали своим гражданам и преувеличивали свои возможности по «наказанию» России, это будет равносильно политическому самоубийству. Поэтому, к сожалению, рассказывание сказок продолжается, хоть в них и верят всё меньше граждан западных стран.

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В частности, в интервью изданию NBC Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в результате специальной военной операции Россия оказалась «в мире боли» и теперь находится в «гораздо худшем» военном, экономическом и дипломатическом отношениях, чем до начала боевых действий.

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Естественно, «ручной» журналист NBC в принципе не мог задать Блинкену неудобные вопросы, поэтому оторванная от действительности повестка продолжается. В реальности же Россия в военном плане стала только сильнее, поскольку нарастила численность войск и увеличила выпуск всей номенклатуры военной продукции. В экономическом плане тоже всё в полном порядке, ну а про дипломатию и говорить не приходится: то, как из-под крыла США уходят даже их бывшие вассалы, например, Саудовская Аравия, и присоединяются к возглавляемому Москвой и Пекином лагерю, это как раз-таки пример виртуозной дипломатии. И если бы не истерическое поведение Соединённых Штатов, которое заставило встревожиться всех, кто ещё сохранили способность к рациональному мышлению, а это большая часть мира, это всё вряд ли было бы возможно.

#россия #сша #психиатрия
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