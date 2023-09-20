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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Российские миротворцы погибли в Нагорном Карабахе в результате обстрела — Минобороны РФ
Будут разбираться, как так вышло.

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Так уж сложилось, что кроме как своими силами или при самоотверженной помощи российских миротворцев население Нагорного Карабаха эвакуироваться никак не могло: Армения «своих», по сути, бросила, Азербайджану эта процедура была не сильно нужна. Как итог, в результате возникшего вчера в Карабахе масштабного безобразия сегодня в районе населённого пункта Джанятаг подвергся обстрелу возвращавшийся с наблюдательного поста автомобиль российского миротворческого контингента (РМК).

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Как сообщило Минобороны России, обстрел был произведён из стрелкового оружия — находившиеся в машине российские миротворцы погибли. Сейчас на месте инцидента работают российские и азербайджанские следователи.

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Естественно, никто раздувать из этого происшествия вторую специальную военную операцию не станет, и в этом плане турбопатриотично настроенным гражданам следует взять себя в руки и наконец-то очнуться, но какие-то меры наказания для тех, кто виновен в произошедшем, обязательно последуют.

#россия #политика #боевые действия #армения #азербайджан #нагорный карабах
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