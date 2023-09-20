«Я думаю, никто этого не знает».

Как теперь всем, кто ещё способны отличать западную и украинскую пропаганду от правды (что несложно, ибо пропаганда исключительно топорная), прекрасно известно, за 3,5 месяца так называемого контрнаступления ВСУ удалось только перевести в статус серой зоны несколько не имеющих никакого тактического значения, не говоря уже о значении стратегическом, состоящих из пары улиц деревень и посёлков.

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В Киеве на фоне прошлогодних выданных за большие победы ВСУ добровольных отводов российских войск с опасных территорий поверили в собственную непобедимость и будто бы совершенно случайно забыли о нескольких ключевых аспектах: в России была проведена частичная мобилизация, продолжается набор добровольцев, тем самым решая проблему острой нехватки личного состава на линии боевого соприкосновения, многократно увеличено производство военной продукции, введены в строй новые средства поражения, ну и, наконец, возведены циклопические по своим масштабам укрепления, прозванные в народе «линией Суровикина».

Всё это в совокупности давало почву реальным военным аналитикам предполагать, что украинское «контрнаступление» либо не даст результатов вообще, либо они будут столь минимальными, что политический удар от этого станет для Киева фатальным. Что ж, проблему с наступлением сегодня косвенно признал и президент Украины Владимир Зеленский, беседуя с журналистом американского телеканала CNN.

Как заявил Зеленский, отвечая на вопрос о возможности крупного прорыва в рамках «контрнаступления» в этом году, «Я думаю, никто этого не знает, правда. Но я думал, что у нас будет больше успехов».

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Дальше Зеленский включил свою любимую пластинку и начал рассказывать о том, как Украине нужно всё оружие, которое только может предоставить ей Запад. К сожалению, пока эта риторика не закончится, не завершится и специальная военная операция, а все поставки вооружений только затягивают вооружённый конфликт, ни разу не меняя его вектора. Ведь важно, в конце концов, понять, что одной из заявленных целей СВО является разоружение Украины. Почему украинское руководство решило сопротивляться в заведомо проигрышной ситуации, ещё предстоит разобраться будущим историкам; а народу Украины ещё предстоит дать справедливую оценку действиям своего правительства.