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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский в ООН напомнил, как Украина «отдала» ядерное оружие, и призвал провести «разоружение» России
Как врать перед высокой публикой и не краснеть.

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Сегодня президент Украины Владимир Зеленский зачем-то участвует в Генассамблее ООН, а завтра выступит в Совбезе с новым «мирным планом» Киева. Украинскому президенту позволили выступить за трибуной Генассамблеи, но так уж получилось, что ничего фундаментально нового киевский «лидер» произнести не мог. Вся речь была, по сути, сведена до рассказов о том, как несправедливо обошёлся с Украиной мир и до требований к этому самому миру ополчиться против России.

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По словам Зеленского, в начале 1990-х Украина «отдала» ядерный потенциал в пользу России — стране, которая, по мнению украинского президента, ещё тогда «заслуживала» денуклеаризации (ядерного разоружения), и больше всего заслуживает его сейчас. Зеленский в очередной раз назвал РФ «государством-террористом», а «террористы не имеют права владеть ядерным оружием».

Собравшиеся в зале Генассамблеи ООН выдуманные Зеленским факты и инфантильные штампы и клише приняли без особого энтузиазма: кто-то делал вид, что слушал, другие даже не стали изображать заинтересованность в комментариях украинского президента.

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Здесь необходимо помнить, что реальная история украинского ядерного оружия не столь банальна, как это пытается выдать Зеленский. Всё размещённое на Украине ядерное оружие было в сути своей не украинским, а общесоветским — с управлением из Кремля. А поскольку Россия является общепризнанным государством-продолжателем СССР, то всё советское ядерное оружие стало российским — с пунктом управления в Москве и с системами связи также в Москве. Так что можно сколько угодно изображать, будто Украина «отдала» «своё» ядерное оружие России, но в реальности её обязали это сделать те самые западные партнёры, на которых Киев сейчас молится. Что до призыва Зеленского к «денуклеаризации» России, то здесь уже что-то комментировать — это только портить.

#россия #украина #политика #боевые действия #психиатрия #оон
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