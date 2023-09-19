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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Глава Пентагона заявил, что Украина сейчас больше всего нуждается в системах ПВО
Да? А мы, наивные, думали, что Украина больше всего нуждается в мире, который поставки оружия отнюдь не приближают.

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Использование Украины Вашингтоном в своих корыстных целях продолжается. Трагедия заключается не столько в том, что сей факт имеет место, сколько в том, что на Украине этого, по всей видимости, даже не осознают, продолжая радоваться любым подачкам из-за океана и рассказывая о де-юре «независимости» при де-факто полной зависимости от Запада во всех аспектах работы государства. В частности, о том, что Вашингтон не продолжает сворачивать финансирование текущего конфликта, сегодня прямым текстом заявил глава Пентагона Ллойд Остин в рамках встречи контактной группы по Украине на авиабазе Рамштайн в Германии.

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По словам Остина, сейчас Киев больше всего нуждается в системах противовоздушной обороны и истребителях-перехватчиках. Глава Пентагона призвал «союзников» продолжить обеспечивать Украину этими жизненно важными средствами.

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Россия неоднократно заявляла, что единственный реальный действенный шаг к установлению мира на Украине — это немедленное прекращение поставок вооружений Киеву, и по-другому не будет. Впрочем, как мы уже отметили, Вашингтон не волнуют реальные интересы Украины. В противном случае за океаном бы разбились в лепёшку, но согласились на предоставленное в декабре 2021 года предложение РФ по созданию новой архитектуры европейской безопасности, подразумевающей справедливые опасения Москвы, а не доводили бы цинично до вооружённого конфликта, масштабов которого Европа не знала со времён окончания Второй мировой.

#россия #украина #сша #политика #боевые действия #нато
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