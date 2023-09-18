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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Сети появилось фото Су-34 с подвешенной авиабомбой ФАБ-500 с модулем планирования и коррекции
Такими модифицированными бомбами можно бить с нескольких десятков километров.

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В этом году ВКС России стали активно применять модифицированные при помощи модулей планирования и коррекции авиабомбы. Логика этого решения предельно проста: авиабомб на складах накопилось совершенно безумное количество, а ещё оставшиеся у ВСУ и поставляемые им с Запада средства противовоздушной обороны не позволяют бомбардировщикам входить в потенциально опасную зону. Для этого и стали применяться УМПК — унифицированные модули планирования и коррекции — с помощью которых авиабомбы превращают в своеобразные крылатые «ракеты», способные лететь несколько десятков километров от места сброса до цели.

Результаты ударов этими крылатыми авиабомбами мы наблюдали неоднократно, ну а сегодня в Сети появилась фотография истребителя-бомбардировщика Су-34 с подвешенной авиационной бомбой ФАБ-500, оснащённой УМПК.

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Когда и на каком участке линии боевого соприкосновения был сделан кадр, не уточняется. Несколько недель назад в Сети появлялись кадры непосредственно раскрытия «крыльев» ФАБ-500 с УМПК вскоре после сброса бомбы с самолёта-носителя.

Учитывая ограниченную дальность полёта таких боеприпасов, нетрудно понять, что удары ими наносятся либо непосредственно на линии боевого соприкосновения, либо в ближнем тылу.

#россия #украина #боевые действия #су-34 #фаб-500
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