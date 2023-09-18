«Столько смерти ради столь малого [результата]», — справедливо отметил миллиардер.

Несмотря на то, что Илон Маск является самым богатым человеком на планете и руководит компаниями, за которыми будущее, предприниматель отличается живым интересом к тому, что происходит в геополитике, в эпицентре которой сейчас находится конфликт на Украине. Миллиардер неоднократно противопоставлял себя общепринятой американской «повестке», предпочитая вместо этого говорить правду, и вот, сегодня продолжил славную традицию.

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Как отметил предприниматель Дэвид Сакс, ознакомившись с докладом «Института изучения войны», территориальные достижения украинского «контрнаступления» по прошествии трёх с половиной месяцев столь мизерные, что их с трудом можно разглядеть на карте.

Комментируя заявление Сакса, Илон Маск ответил следующее: «Столько смерти ради столь малого [результата — прим. ред.]». Тем самым фактически согласившись с выводом Сакса о том, что ВСУ нечем похвастать.

Российские официальные лица, включая президента страны, уже окрестили «контрнаступление» ВСУ провалом. В Киеве, впрочем, не согласны, и считают, что переход нескольких деревень из двух—трёх улиц в серую зону — это большое достижение за 3,5 месяца наступательных действий с использованием колоссального количества военной техники и связанного с ней личного состава. Признать «контрнаступ» провалом на Украине не могут из политических соображений, поэтому отзывать его военное командование не собирается.