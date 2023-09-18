Надежда — мой компас земной.

Когда сопротивляющееся государство сведено до надежд на чудо, то что бы то ни было добавлять здесь уже бессмысленно: подобное поведение свидетельствует о том, что иными способами одержать верх в конфликте это государство не рассчитывает. Случайно сболтнул лишнего начальник Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилл Буданов в интервью изданию The Economist.

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По словам Буданова, в полной мере эффект антироссийских санкций якобы должен раскрыться в следующем году, в результате чего российская экономика продержится только до 2025 года, после чего возможности продолжать боевые действия на Украине станет затруднительно. При этом Буданов верит в то, что оружия у Запада осталось ещё до 2026 года включительно, тем самым намекая на то, что в битве на истощение Украина при полной поддержке Запада якобы одержит верх раньше, чем Россия.

Занимательно в этой истории то, что президент России Владимир Путин сегодня заявил о завершении периода восстановления российской экономики после беспрецедентного санкционного удара с прогнозами по её укреплению и росту.

О том, что в Киеве живут исключительно надеждой, не является секретом. Надеждой на то, что поддержка Запада никогда не иссякнет, на то, что у России закончатся ракеты, на то, что в Москве случится переворот. В общем, тут что бы то ни было комментировать — только портить.