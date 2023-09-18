Российские власти по этому поводу всё уже многократно сказали.

Несмотря на то, что, казалось бы, установление мира на Украине в первую очередь нужно самой Украине, потому что затягивание конфликта приведёт лишь к увеличению количества жертв и разрушений, киевские власти этой трагической взаимосвязи либо не понимают, либо намеренно её игнорируют. В частности, в рамках очередного интервью, данного американскому каналу CBS, Зеленский заявил, что Украина не готова отказаться от части территорий с целью достижения мира.

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На сегодняшний день стороны конфликта требуют друг от друга заведомо невыполнимых с политической точки зрения действий. Коллективный Запад требует вывода российских войск, Россия требует от Запада немедленного прекращения поставок оружия Киеву. Вот и получается, что коса нашла на камень: Запад хочет максимального ослабления России в рамках текущего конфликта, Россия же хочет его окончания на своих условиях.

К сожалению, в конечном счёте неготовность Запада искать хотя бы компромиссы, не говоря уже о принятии законных требований РФ, просто затянет текущий конфликт. Как уже неоднократно отмечали представители российской власти, чем дольше Киев под руководством Вашингтона и Брюсселя сопротивляется и отказывается от переговоров, тем сложнее будет договариваться впоследствии. Оно и понятно: сегодня ситуация «на земле» для Украины хуже, чем она была вчера, а завтра будет хуже, чем сегодня. К сожалению, этого в Киеве либо не осознают в принципе, либо понимают, но ничего поделать по причине полного отсутствия суверенитета не могут.