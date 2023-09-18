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Редакция
События в мире Михаил Андреев
Зеленский заявил о намерении ВСУ «прорвать» российскую линию обороны
Скоро уже 4 месяца, как эти фантазии разбиваются о суровую действительность.

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Казалось бы, чем должен заниматься президент государства, заявляющего о его нахождении в состоянии войны? Если коротко, то массой государственных дел, отвлекаться от которых должно быть в принципе некогда. Но украинская действительность такова, что у президента есть время на раздачу интервью направо и налево вкупе с каждодневным выпуском оторванных от реальности видеороликов. Вот и сегодня, общаясь с журналистом CBS News, Зеленский рассказал о планах ВСУ на будущее.

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Из этих планов следует, что украинские войска намереваются прорвать российскую линию обороны. Зеленский добавил, что ВСУ ждёт нелёгкий путь, но в конечном счёте попытки увенчаются успехом. Из соображений военной тайны, которая для российской разведки, впрочем, не является таковой, Зеленский добавил, что пока не может говорить, где и на каком участке и с какой скоростью будет происходить прорыв.

Что ВСУ будут делать после гипотетического «прорыва», и как на него в теории будут отвечать ВС РФ, непонятно, но ручной журналист с заранее одобренными Офисом президента Украины вопросами потому и ручной, что неудобных вопросов никогда не задаст.

В конце глава украинского государства добавил, что «Путин готов к долгой войне». При всём этом Украина отказываться от «своих» территорий ради достижения мира, заключил Зеленский, не собирается. Как видим, все идеи мирного урегулирования саботируются именно киевской верхушкой. Потому что переговоры потому и являются переговорами, что должны начинаться без каких бы то ни было условий, особенно столь нелепых и оторванных от реальности на местах. А там-то уж после начала переговоров можно прийти к тому или иному консенсусу.

#россия #украина #боевые действия #психиатрия
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