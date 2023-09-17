Непонятки продолжаются.

Пару часов назад в Сети с подачи западных СМИ появилась информация о том, что в Конго происходит государственный переворот. Тем самым нас пытались известить о том, что смена режимов в Африке приняла системный характер и отражает быстрые изменения в геополитике. К сожалению или к счастью, но официальные власти Конго опровергли данные донесения. В частности, сегодня министр связи Республики Конго (не путать с Демократической Республикой Конго) Тьери Мунгалла сообщил, что сообщения о «серьёзных событиях» в столице страны Браззавиле являются фейком.

реклама

По словам Мунгаллы, обстановка в столице и в целом в государстве спокойная.

Что на самом деле творится в государстве, досконально, естественно, неизвестно, и многие справедливо считают, что дыма без огня не бывает. Возможно, попытка переворота действительно имела место, но быстро была подавлена.