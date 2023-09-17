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Редакция
События в мире Михаил Андреев
В Республике Конго опровергли заявления о государственном перевороте в стране
Непонятки продолжаются.

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Пару часов назад в Сети с подачи западных СМИ появилась информация о том, что в Конго происходит государственный переворот. Тем самым нас пытались известить о том, что смена режимов в Африке приняла системный характер и отражает быстрые изменения в геополитике. К сожалению или к счастью, но официальные власти Конго опровергли данные донесения. В частности, сегодня министр связи Республики Конго (не путать с Демократической Республикой Конго) Тьери Мунгалла сообщил, что сообщения о «серьёзных событиях» в столице страны Браззавиле являются фейком.

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По словам Мунгаллы, обстановка в столице и в целом в государстве спокойная.

Что на самом деле творится в государстве, досконально, естественно, неизвестно, и многие справедливо считают, что дыма без огня не бывает. Возможно, попытка переворота действительно имела место, но быстро была подавлена.

#политика #конго #республика конго
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