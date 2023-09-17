А российские блогеры об этом знают?

В Госдуме любят делать заявления, к которым зачастую не знаешь, как относиться. В своё время российские власти позволили видеохостингу YouTube зайти на отечественный рынок и пустить на нём корни столь глубокие, что Google теперь если и уйдёт с него, то только ногами вперёд, что, сами понимаете, маловероятно. Тем временем российские аналоги YouTube практически не развивались, в результате чего охват видеохостинга от Google в России многократно, если не на несколько порядков, превышает таковой у Rutube, VK и других российских площадок.

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Прекрасно этот факт осознавая, российское правительство не ограничивает работу YouTube даже с учётом того обстоятельства, что данный сервис активно продвигает контент либерального и вредительского толка, призванный надавливать несведущей в законах и банальных принципах работы экономики аудитории на болезненные точки. Разговоры о блокировке YouTube в России больше практически не поднимаются, а о том, что данное действие принесло бы больше вреда, чем пользы, регулярно напоминает замглавы комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

В своей свежей публикации в Telegram Горелкин заявил, что хоть блокировка видеохостинга от Google снята с повестки дня, это вовсе не означает, что России не нужно развивать альтернативные сервисы. Как отметил Горелкин, YouTube продолжает оставаться «враждебной площадкой, осознанно нарушающей законодательство». Кроме того, депутат напомнил, что из-за политики YouTube по отношению к российским блогерам и пользователям, у отечественных «контент-мейкеров» на данной площадке нет будущего.

С заявлением про «нет будущего» Горелкин, конечно, погорячился, поскольку, как мы уже указали в первом абзаце, охват аудитории YouTube в России кратно выше, чем у псевдоальтернатив, которыми пользуются разве что те, кого заблокировали на YouTube. Что до монетизации, то блогеры нашли сторонние способы оплачивать свой труд, в том числе посредством встраивания в свой контент рекламных интеграций от рекламодателей, повлиять на которые YouTube пока никак не может.