Ничто не ново под луною: большие и умные всегда использовали маленьких и... ну, вы поняли.

То, что возможность Украины сопротивляться затянулась на полтора года и неизвестно, когда иссякнет, связано исключительно с безмерной поддержкой Киева со стороны коллективного Запада — в основном США. Украину накачивают оружием, полностью финансово содержат всю государственную машину, всё для того, чтобы не допустить усиления России за счёт инкорпорирования новых территорий в свой состав и не дать Москве возможность диктовать условия мира и дальнейшего устройства европейской архитектуры безопасности.

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Происходящее, естественно, не является для российского политического руководства никаким секретом, и сегодня о том, что США фактически ведут против России войну руками Украины, заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, отвечая на вопрос журналиста Павла Зарубина о возможности Вашингтона поставить Киеву дальнобойные ракеты ATACMS.

Как отметил Лавров, он не может комментировать заявления американцев, потому что «у них семь пятниц на неделе», но допустил, что разговорами об ATACMS американские власти «готовят общественное мнение».

«Происходит то, что Украину долгие годы готовили, чтобы ее руками и ее телами вести борьбу для нанесения стратегического поражения России. Что бы они ни говорили, они управляют этой войной, поставляют оружие, боеприпасы, разведывательные данные, данные со спутников. Они ведут против нас войну», — подытожил глава МИД России.